Карета "скорой" попала в ДТП в Каменце-Подольском

По сообщению пресс-службы ГСЧС, в Каменце-Подольском произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали карета "скорой помощи" и легковой автомобиль.

Сообщение о ДТП поступило на пункт связи службы спасения 24 июля в 18:45. Авария случилась на перекрестке улиц Пушкина и Привокзальная. Столкнулись легковой автомобиль Honda Accord и автомобиль «скорой».

В срочном порядке к месту автомобильной аварии прибыл дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части №5. Как обнаружилось на месте, в салоне легкового автомобиля оказались зажатыми водитель и двое его пассажиров. С помощью специальных инструментов бойцы ГСЧС смогли оперативно деблокировать пострадавших и передать их медикам. В момент столкновения в салоне Honda Accord было всего четыре человека, а в карете "скорой" - пятеро. Все пострадавшие были госпитализированы для оказания помощи.

Сейчас причину ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, что ранее под Киевом произошло ДТП с участием "скорой". Три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и кареты "скорой помощи".

Также сообщалось, что в Ужгороде BMW врезалась в "скорую", пять пострадавших. В результате аварии пострадали сотрудники бригады скорой помощи и водитель, устроивший ДТП.