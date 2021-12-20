Капитан полиции избежал наказания за мошенничество

Суд не признал виновным полицейского, который мошенническим путем выманил у потерпевшего 350 долл США за оформление оружия.

Старшего инспектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы сектора превенции Покровского отделения Криворожского отдела полиции Днепропетровской области судили за мошенничество. Об этом редакция узнала из приговора суда.

Дело в том, что капитан полиции на тот момент согласно должностным инструкциям мог оформлять разрешения на боевое нарезное оружие или изготовленное по спецзаказу, выхолощенное и историческое, а также спортивное, охотничье и т.д., но только для предприятий и учреждений. Что же касается разрешений для граждан, то их оформляют через департамент общественной безопасности МВД и управления общественной безопасности ГУ МВД.

Тем не менее, когда 6 марта 2017 года в Покровское отделение полиции обратился гражданин по поводу разрешения на покупку, хранение и ношение травматического пистолета, капитан, как утверждает следствие, решил на нем заработать.

Зная, что выдавать ему такое разрешение он права не имеет, полицейский все жен заявил, что все можно организовать за деньги. 17 марта он таким образом получил от гражданина 350 долларов.

В суде полицейский свою вину отрицал, а потом вообще отказался давать показания. Судья Октябрьского райсуда Кривого Рога Алексей Пустовит признал его невиновным. Судья посчитал, что деньги мужчина отдал полицейскому не по собственному желанию, а под давлением прокуратуры, а значит под статью о мошенничестве его действия не попадают. Показаниям же потерпевшего судья не поверил и снял с полицейского обвинения.