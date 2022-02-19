Канада: протесты дальнобойщиков продолжаются, они готовятся к разгону полицией

06:27 18 Февраль Киев, Украина

Сотни дальнобойщиков, заполнившие улицы Оттавы в знак протеста против введенных в стране ограничений из-за COVID-19, готовятся к возможному разгону полицией, спустя почти три недели после начала осады, которая пошатнула репутацию Канады в плане соблюдения правил.



Рабочие бригады в столице начали возводить заборы возле парламента, а утром в четверг на улицах появилось больше полиции, чем обычно.



В среду полиция Оттавы раздала листовки, призывающие дальнобойщиков немедленно уехать, иначе им грозит арест и другие санкции.



Многие протестующие отнеслись к предупреждениям с пренебрежением.



«Мы хотим отменить мандаты для всей страны. Отменить мандаты», — заявил лидер протеста Пэт Кинг у офиса премьер-министра в четверг утром.



Предупреждения от полиции поступили через два дня после того, как премьер-министр Джастин Трюдо применил Закон Канады о чрезвычайных ситуациях, который уполномочил правоохранительные органы объявить блокады незаконными, отбуксировать грузовики и наказать водителей, арестовав их, заморозив их банковские счета и приостановив действие их лицензий.