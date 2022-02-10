Камерун изо всех сил пытается сдержать смертельную вспышку холеры

19:59 10 Февраль Киев, Украина





Камерун заявляет, что жизни тысяч его граждан находятся в опасности. Манауда Малачи, государственный министр здравоохранения, заявил, что пять из 10 регионов страны пострадали от продолжающейся вспышки холеры.



В заявлении говорится, что больше всего пострадали от вспышки пострадали Бакассы, юго-западный полуостров недалеко от границы с Нигерией, коммерческий центр Камеруна и прибрежный город Дуала,



Кельвин Фосонг, работник общественного здравоохранения, сказал, что в этот день его отправили из Буэа в Мутенгене, чтобы помочь гражданским лицам, пострадавшим от вспышки. Органы здравоохранения Камеруна говорят, что было обнаружено не менее 1300 случаев холеры, при этом почти три десятка человек умерли в результате вспышки за последние две недели. Министерство здравоохранения Камеруна сообщает, что из-за нехватки воды и плохой гигиены бактериальное заболевание распространилось на половину страны.Камерун заявляет, что жизни тысяч его граждан находятся в опасности. Манауда Малачи, государственный министр здравоохранения, заявил, что пять из 10 регионов страны пострадали от продолжающейся вспышки холеры.В заявлении говорится, что больше всего пострадали от вспышки пострадали Бакассы, юго-западный полуостров недалеко от границы с Нигерией, коммерческий центр Камеруна и прибрежный город Дуала, а также столица Камеруна Яунде, Вторыми пострадавшими районами являются Буэа, Тико и Мутенгене, юго-западные коммерческие города, а также Маруа и Гаруа на северной границе с Нигерией.Кельвин Фосонг, работник общественного здравоохранения, сказал, что в этот день его отправили из Буэа в Мутенгене, чтобы помочь гражданским лицам, пострадавшим от вспышки.

«С момента вспышки мы занимались информированием общественности, особенно в тех кварталах, где были зарегистрированы случаи смерти. Мы были там, посещая дома, дезинфицируя туалеты и точки водоснабжения», — сказал Фосун из Мутенгене.

Министр здравоохранения Камеруна заявил, что 32 из 1300 человек, пострадавших от вспышки, умерли в течение двух недель, и добавил, что эти цифры могут быть выше. Правительство сообщает, что около 70% из 26 миллионов жителей страны посещают африканских народных целителей и обращаются в больницы только тогда, когда их состояние здоровья ухудшается. Правительство говорит, что трудно собрать статистику от африканских народных целителей в городах и селах страны.



Линда Эссо, директор по эпидемиям и пандемиям в Министерстве здравоохранения Камеруна, сказала, что после того, как были зарегистрированы первые случаи заболевания, правительство начало призывать людей обращаться в ближайшие больницы, если они испытывают диарею, рвоту или обезвоживание. Она сказала, что гражданские лица должны соблюдать основные правила гигиены, такие как мытье рук с мылом, а также использование и чистка туалетов после дефекации.



Эссо предостерегает от употребления в пищу сырых продуктов и немытых фруктов, а также от употребления некипяченой воды. Она сказала, что грязные уборные увеличивают риск заболевания холерой.



Матиас Нгунд, самый высокопоставленный государственный чиновник здравоохранения в Буэа, англоязычном городе на юго-западе, где зарегистрировано 30 случаев заболевания холерой с тремя смертельными исходами, сказал, что нехватка чистой питьевой воды усугубляет распространение холеры. Он сказал, что проинформировал правительство о том, что снабжение водой является чрезвычайной необходимостью.

"Мы посетили все дома с подозрением на случаи заболевания, продезинфицировали их, а также провели координационные встречи с административными органами, чтобы отреагировать на вспышку", - сказал Нгунд.

Центральное правительство Яунде заявило, что обеспечит чистой питьевой водой засушливые города и деревни Камеруна, но не сообщило, когда. Власти призывают людей кипятить воду из колодцев и ручьев, пержде чем употреблять ее.



