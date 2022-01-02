Калифорнийские пожары угрожают реликтовым лесам

Пожары на территории американского штата признаны стихийным бедствием, огнем охвачено более 4 000 км², огонь направляется в сторону реликтовых лесов.
Отмечается, что по словам представителя пожарной службы Калифорнии Стива Кауфмана, возгорания произошли из-за засушливой и жаркой погоды и большого количества молний - более 12 тыс. за период с 15 августа привели к возникновению 586 пожаров.
Также указано, что под угрозой могут оказаться калифорнийские кондоры - гигантские дикие птицы, которых в штате осталось около сотни. Из восьми нынешних гнезд птиц пять находятся в зоне огня.
Напомним, президент США Дональд Трамп признал пожары в Калифорнии стихийным бедствием и распорядился о помощи.
Напомним, президент США Дональд Трамп признал пожары в Калифорнии стихийным бедствием и распорядился о помощи.
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