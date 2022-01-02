Калифорнийские пожары угрожают реликтовым лесам

18:01 24 Август Киев, Украина

Пожары на территории американского штата признаны стихийным бедствием, огнем охвачено более 4 000 км², огонь направляется в сторону реликтовых лесов.

"Пожары в американском штате Калифорния охватили более 400 тыс. гектаров. 200 тыс. человек подверглись эвакуации. В штат начала поступать помощь от военных США и Нацгвардии, после того, как президент страны Дональд Трамп объявил пожары в Калифорнии катастрофой. Более 14 тыс. пожарных задействованы в обуздании огня", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что по словам представителя пожарной службы Калифорнии Стива Кауфмана, возгорания произошли из-за засушливой и жаркой погоды и большого количества молний - более 12 тыс. за период с 15 августа привели к возникновению 586 пожаров.

"От пожара погибли по меньшей мере шесть человек, тысячи домов разрушены. Огонь также угрожает уникальной экосистеме региона, предупреждают биологи. Пламя приближается к реликтовым лесам, где некоторые деревья имеют более 1000 лет. От пламени пострадал наиболее древний парк штата Big Basin. Тем не менее, биологи надеются, что реликтовые красные деревья смогут пережить пожары, ведь имеют очень толстую кору", - говорится в сообщении.

Также указано, что под угрозой могут оказаться калифорнийские кондоры - гигантские дикие птицы, которых в штате осталось около сотни. Из восьми нынешних гнезд птиц пять находятся в зоне огня.



Напомним, президент США Дональд Трамп признал пожары в Калифорнии стихийным бедствием и распорядился о помощи.