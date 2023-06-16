Как спецпропуск на киевский мост закрыл гастроли Павлику по Германии

09:24 21 мая Киев, Украина

Увы, как много в карьере мужа может изменить жена. Из-за скандала, спровоцированного женой, был отменен концерт украинского певца Виктора Павлика в Германии. Об этом сообщила организатор мероприятия Диана Янушкевич.

Как известно, певец попал в скандал из-за спецпропуска для проезда по Южному мосту в Киеве, который он якобы подарил своей жене - блогерше Екатерине Репяховой. Женщина похвасталась им в Instagram.

Пост Репяховой быстро разлетелся соцсетями и на пару обрушилась волна хейта. Павлик с женой написали несколько постов с объяснениями и прощениями, но им это не помогло. На следующий день их вызвали полицейские и спецпропуск у пары забрали. Интересно, что первыми пошутили над Виктором Павликом сами правоохранители: новость об изъятии пропуска у певца они начали со слов его же песни: "Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою".

Пользователи соцсетей подхватили "флешмоб" полицейских и начали поститься шутки и мемы об артисте

Как результат - благотворительный концерт певца, который должен был пройти 4 июня в Берлине, отменили.

"В связи с обстоятельствами, которые имели место в жизни артиста 16-17 мая, организаторы приняли решение отменить концерт Виктора Павлика. Кто будет выступать на благотворительном концерте 4.06, мы сообщим позже", - сообщила организатор мероприятия.

Вместе с тем сама Репяхова уже заявила, что муж не дарил ей спецпропуск.

"Живем на съемной квартире, ездим на кредитных машинах", - отметила она.

Но это признание было запоздалым и неправдоподобным.