Как спецпропуск на киевский мост закрыл гастроли Павлику по Германии

Увы, как много в карьере мужа может изменить жена. Из-за скандала, спровоцированного женой, был отменен концерт украинского певца Виктора Павлика в Германии. Об этом сообщила организатор мероприятия Диана Янушкевич.
Как известно, певец попал в скандал из-за спецпропуска для проезда по Южному мосту в Киеве, который он якобы подарил своей жене - блогерше Екатерине Репяховой. Женщина похвасталась им в Instagram.
Пост Репяховой быстро разлетелся соцсетями и на пару обрушилась волна хейта. Павлик с женой написали несколько постов с объяснениями и прощениями, но им это не помогло. На следующий день их вызвали полицейские и спецпропуск у пары забрали. Интересно, что первыми пошутили над Виктором Павликом сами правоохранители: новость об изъятии пропуска у певца они начали со слов его же песни: "Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою".
Пользователи соцсетей подхватили "флешмоб" полицейских и начали поститься шутки и мемы об артисте
Как результат - благотворительный концерт певца, который должен был пройти 4 июня в Берлине, отменили.
Вместе с тем сама Репяхова уже заявила, что муж не дарил ей спецпропуск.
Но это признание было запоздалым и неправдоподобным.
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