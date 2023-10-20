Как рашисты "готовят" Мариуполь к зиме: критическая ситуация с жильем и отоплением

16:30 20 октября Киев, Украина

В оккупированном россией Мариуполе свыше 150 многоквартирных зданий остаются без кровли, согласно заявлению гауляйтера Мариуполя, Олега Моргуна. Однако жители города утверждают, что эта цифра заметно недооценена, и ситуация становится критической по мере приближения зимы. На "власть" сыплется шквал жалоб жителей и скрыть истинное положение невозможно.



Это проблему также осветил телеграмм-канал Вольнодумец.



Местные жители микрорайона "Восточный" сообщают, что в их квартирах холодно из-за отсутствия отопления, плесень и отслоение обоев из-за поврежденных крыш от российских снарядов. Другие жители сообщают, что у них до сих пор обрезаны трубы отопления, а обещанный ремонт никто так и не начинал, только обещания.



В городе так же не хватает детских садов. Около двух тысяч детей стоят в очереди в сад. Ранее оккупанты обещали жителям квартиры, тепло, детские сады, школы, больницы и рабочие места, однако эти обещания не были выполнены.



/>Мариупольцы также отмечают, что в городе присутствует много иностранных резидентов, не говорящих хорошо по-русски, и что они получают преимущества в виде бесплатного жилья, льгот и ипотеки. Местные жители пока не готовы брать жилье в ипотеку, так как им недоступны не только деньги, но и рабочие места.

"Подобная ситуация также наблюдается в оккупированной и разрушенной Волновахе, которая находится вблизи линии фронта. Местные власти в Волновахе оказались из Ямало-Ненецкого автономного округа, где люди живут в юртах или деревянных бараках сталинских времен, делают ремонт кирпичных и железобетонных зданий. Работают здесь специалисты-оленеводы",- говорится в сообщении.

Жители рассказывают, что оккупанты сейчас активно занимаются оформлением центральных улиц. Они вывозят мусор, убирают, реставрируют фасады, хотя внутри здания остаются разрушенными. Следует предполагать, что это делается в предвкушении прихода "высоких начальников", чтобы показать, как быстро "восстановили" город и, возможно, забрали деньги. Вероятно, скоро разрушенные здания будут прикрыты снаружи брезентом с нарисованными окнами и дверьми, что стало распространенной практикой в некоторых частях россии.