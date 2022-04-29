Как полицейские разрешениями на оружие торговали

18:51 29 июля Киев, Украина

В марте этого года в полиции обнаружили масштабную коррупционную схему выдачи разрешений на охотничье огнестрельное нарезное оружие , гладкоствольное оружие и так называемые «травматы» - устройства для отстрела резиновых пуль. Всего было зафиксировано более двух тысяч случаев выдачи разрешений с использованием поддельных документов.

Как стало известно, разрешения выдавались с недопустимыми нарушениями, в основном без участия гражданина, на которого оформлялось оружие. Объявления об оформлении оружия без надлежащих документов корыстные полицейские размещали в группах известных мессенджеров. Среди «заказчиков» такой услуги были кроме сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти, представители криминалитета, для которых такое оружие было необходимо явно не для самообороны или охоты.

Таким образом, полицейские, призванные которых сохранять общественный порядок, законность и защищать законные права и свободы граждан, своими действиями наоборот вооружали людей с нечистыми намерениями, которым такое оружие необходимо для рэкета или совершение иных противоправных действий.

Вызывает беспокойство тот факт, что в то время, когда порядочные и верные присяге правоохранители, рискуя собственной жизнью, защищают права граждан от противоправных посягательств, другие коррумпированные и нечистые на руку полицейские создают угрозы для обычных граждан и своих коллег. Осознавали ли такие дельцы, что оружие, разрешение на которое они противоправно выдавали преступным элементам общества, или просто гражданам, которые не имеют на это достаточных прав и оснований для хранения, может стать орудием совершения преступления, а что еще хуже, быть использовано против самих правоохранителей, как это было в 2014 году в восточных областях Украины? Вопрос, на который предстоит найти ответ следствию.

Вместе с тем, такие факты противоправной деятельности полицейских не могли пройти мимо наблюдения Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и органов прокуратуры. Как следствие, преступный «бизнес» полицейских прикрыт, а в отношении пяти фигурантов его организации начато досудебное расследование.

Заслуживает внимания и решение руководителя Национальной полиции Игоря Клименко о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия и намерение провести полную проверку уже выданных разрешений на предмет законности.

Остается только наблюдать за результатами такой проверки, принимаемых при этом решениях, и надеяться на позитивные изменения в организации выдачи оружия и контроля за его оборотом.