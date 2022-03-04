Как действовать в случае обнаружения неразорванных боеприпасов 

17:05 04 Март Киев, Украина

Взрывотехники Национальной полицим Украины совместно с коллегами из Англии Friends of Ukraine EOD создали сайт, с подробными объяснениями как действовать в случае обнаружения неразорванных боеприпасов

На веб-ресурсе размещен порядок действий и правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов.

Сайт создан для помощи находящимся под обстрелами вражеских снарядов украинским гражданам. Ведь коллективное знание поможет спасти человеческие жизни.

Здесь есть информация о порядке действий и правилах поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов. А также – электронная форма для предоставления информации об опасных предметах. Следовательно, граждане могут сообщить местонахождение неразорванных боеприпасов.