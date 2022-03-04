Взрывотехники Национальной полицим Украины совместно с коллегами из Англии Friends of Ukraine EOD создали сайт, с подробными объяснениями как действовать в случае обнаружения неразорванных боеприпасов
На веб-ресурсе размещен порядок действий и правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов.
Сайт создан для помощи находящимся под обстрелами вражеских снарядов украинским гражданам. Ведь коллективное знание поможет спасти человеческие жизни.
Здесь есть информация о порядке действий и правилах поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов. А также – электронная форма для предоставления информации об опасных предметах. Следовательно, граждане могут сообщить местонахождение неразорванных боеприпасов.
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