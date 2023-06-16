Каховская ГЭС не "устала", а была подорвана - ГУР

Войска рф захватили Новую Каховку и Каховскую ГЭС в конце февраля 2022 года. Они взяли в заложники персонал и почти сразу прибегли к вмешательству в техническую работу объекта: взорвали сооружения Северокрымского канала, чтобы подать воду в временно оккупированный Крым.
После захвата объектов ГЭС россияне разместили там пункт управления Южного военного округа россии. По данным ГУР МО Украины, еще в апреле 2022 года оккупанты заминировали Каховскую ГЭС.
Осенью 2022 года появилась информация о намерениях россии взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы помешать летне-осенней кампании Сил обороны на юге Украины. Тогда украинские власти привлекали максимальное внимание мирового сообщества к этой угрозе и ее последствиям.
После захвата объектов ГЭС россияне разместили там пункт управления Южного военного округа россии. По данным ГУР МО Украины, еще в апреле 2022 года оккупанты заминировали Каховскую ГЭС.
Осенью 2022 года появилась информация о намерениях россии взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы помешать летне-осенней кампании Сил обороны на юге Украины. Тогда украинские власти привлекали максимальное внимание мирового сообщества к этой угрозе и ее последствиям.
Однако в информпространстве разгоняется нарратив о том, что дамба "устала", так как могла быть повреждена раньше и не выдержать.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что согласно предварительным выводам, специалисты не видят причин думать, что Каховская дамба "устала".
На уточняющий вопрос, есть ли подтверждения именно подрыва, представитель ГУР ответил: “Да. Была задействована взрывчатка”.
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