Каховская ГЭС не "устала", а была подорвана - ГУР

20:31 06 июня Киев, Украина





После захвата объектов ГЭС россияне разместили там пункт управления Южного военного округа россии. По данным



Осенью 2022 года появилась информация о намерениях россии взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы помешать летне-осенней кампании Сил обороны на юге Украины. Тогда украинские власти привлекали максимальное внимание мирового сообщества к этой угрозе и ее последствиям. Войска рф захватили Новую Каховку и Каховскую ГЭС в конце февраля 2022 года. Они взяли в заложники персонал и почти сразу прибегли к вмешательству в техническую работу объекта: взорвали сооружения Северокрымского канала, чтобы подать воду в временно оккупированный Крым.После захвата объектов ГЭС россияне разместили там пункт управления Южного военного округа россии. По данным ГУР МО Украины, еще в апреле 2022 года оккупанты заминировали Каховскую ГЭС.Осенью 2022 года появилась информация о намерениях россии взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы помешать летне-осенней кампании Сил обороны на юге Украины. Тогда украинские власти привлекали максимальное внимание мирового сообщества к этой угрозе и ее последствиям.

Однако в информпространстве разгоняется нарратив о том, что дамба "устала", так как могла быть повреждена раньше и не выдержать.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что согласно предварительным выводам, специалисты не видят причин думать, что Каховская дамба "устала".

“Сценарии могут быть разными. Но выводы предварительные: специалисты не видят причин думать, что дамба "устала", - сказал Юсов.

На уточняющий вопрос, есть ли подтверждения именно подрыва, представитель ГУР ответил: “Да. Была задействована взрывчатка”.