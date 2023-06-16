Каховская ГЭС не "устала", а была подорвана - ГУР

20:31 06 июня Киев, Украина

Войска рф захватили Новую Каховку и Каховскую ГЭС в конце февраля 2022 года. Они взяли в заложники персонал и почти сразу прибегли к вмешательству в техническую работу объекта: взорвали сооружения Северокрымского канала, чтобы подать воду в временно оккупированный Крым.

После захвата объектов ГЭС россияне разместили там пункт управления Южного военного округа россии. По данным ГУР МО Украины, еще в апреле 2022 года оккупанты заминировали Каховскую ГЭС.

Осенью 2022 года появилась информация о намерениях россии взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы помешать летне-осенней кампании Сил обороны на юге Украины. Тогда украинские власти привлекали максимальное внимание мирового сообщества к этой угрозе и ее последствиям.
 
Однако в информпространстве разгоняется нарратив о том, что дамба "устала", так как могла быть повреждена раньше и не выдержать. 
 
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что согласно предварительным выводам, специалисты не видят причин думать, что Каховская дамба "устала". 
“Сценарии могут быть разными. Но выводы предварительные: специалисты не видят причин думать, что дамба "устала", - сказал Юсов.
На уточняющий вопрос, есть ли подтверждения именно подрыва, представитель ГУР ответил: “Да. Была задействована взрывчатка”.
 
"Понятно, что будут даны точные оценки мощности взрыва, сколько для этого нужно взрывчатки. Это все будет посчитано. Но факты перемещения взрывчатых веществ, соответственно, и техники рашистами для осуществления контролируемого дистанционного взрыва, безусловно, есть. Они неоднократно были обнародованы", - сказал Юсов.
 
 
 
 