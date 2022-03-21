Кафиры РФ обстреляли ПАО «Сумыхимпром», произошла утечка аммиака

07:53 21 марта Киев, Украина

Оккупанты обстреляли ПАО «Сумыхимпром». Наблюдается незначительная утечка аммиака

В результате обстрела российскими оккупантами территории ПАО «Сумыхимпром» в ночь на 21 марта был поврежден один резервуар с аммиаком.
 
Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Это произошло в 03:55.

По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака.

Подразделениями ГСЧС проводятся работы по осаждению аммиачного облака.

Угрозы для населения города нет. Предварительно жертв и пострадавших нет.

К ликвидации последствий аварии от ГСЧС привлечены 15 человек и четыре единицы техники. 