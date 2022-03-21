Кафиры РФ обстреляли ПАО «Сумыхимпром», произошла утечка аммиака

Оккупанты обстреляли ПАО «Сумыхимпром». Наблюдается незначительная утечка аммиака
В результате обстрела российскими оккупантами территории ПАО «Сумыхимпром» в ночь на 21 марта был поврежден один резервуар с аммиаком.
В результате обстрела российскими оккупантами территории ПАО «Сумыхимпром» в ночь на 21 марта был поврежден один резервуар с аммиаком.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Это произошло в 03:55.
По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака.
Подразделениями ГСЧС проводятся работы по осаждению аммиачного облака.
Угрозы для населения города нет. Предварительно жертв и пострадавших нет.
К ликвидации последствий аварии от ГСЧС привлечены 15 человек и четыре единицы техники.
Это произошло в 03:55.
По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака.
Подразделениями ГСЧС проводятся работы по осаждению аммиачного облака.
Угрозы для населения города нет. Предварительно жертв и пострадавших нет.
К ликвидации последствий аварии от ГСЧС привлечены 15 человек и четыре единицы техники.
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