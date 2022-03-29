Кафиры обстреляли обладминистрацию Николаева

Российские кафиры утром 29 марта обстреляли Николаев и попали в здание областной администрации, оно частично разрушено.
Об этом сообщил руководитель облгосадминистрации Виталий Ким.
«Не скроешь этого – попали в здание гособладминистрации. Развалили половину здания, в кабинет мой попали. По людям, по жертвам – большинство вышли, спаслись чудом. Сейчас под завалами ищем троих гражданских. Около 50-100 вышли. Три военных тоже ищем. Пока что потери минимальны», – рассказал Ким в новом видеообращении.
По его мнению, удар по Николаевской ОГА означает, что кафиры передумали наступать на город. «Поскольку в классике, если ты собираешься что-нибудь увлекать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все сети, коммуникации, связь. Они поняли, что Николаев не возьмут и решили передать поздравления», – считает Ким.
Отметим, как сообщили в ГСЧС, в результате обстрела девятиэтажное здание ОГА частично разрушено. Из-под завалов извлечены девять пострадавших.
«Не скроешь этого – попали в здание гособладминистрации. Развалили половину здания, в кабинет мой попали. По людям, по жертвам – большинство вышли, спаслись чудом. Сейчас под завалами ищем троих гражданских. Около 50-100 вышли. Три военных тоже ищем. Пока что потери минимальны», – рассказал Ким в новом видеообращении.
По его мнению, удар по Николаевской ОГА означает, что кафиры передумали наступать на город. «Поскольку в классике, если ты собираешься что-нибудь увлекать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все сети, коммуникации, связь. Они поняли, что Николаев не возьмут и решили передать поздравления», – считает Ким.
Отметим, как сообщили в ГСЧС, в результате обстрела девятиэтажное здание ОГА частично разрушено. Из-под завалов извлечены девять пострадавших.
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