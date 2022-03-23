Кафиры обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод

22 марта российские оккупационные войска обстреляли из самолета Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Из самолета обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Представители ГСЧС пытаются погасить пламя», - сказал он.
Как известно, поставка нефти на Лисичанский НПЗ не осуществляется еще с 2012 года из-за его убыточности. Поэтому НПЗ пока простаивает.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии