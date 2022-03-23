Кафиры обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод

07:17 23 марта Киев, Украина

22 марта российские оккупационные войска обстреляли из самолета Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Из самолета обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Представители ГСЧС пытаются погасить пламя», - сказал он.



Как известно, поставка нефти на Лисичанский НПЗ не осуществляется еще с 2012 года из-за его убыточности. Поэтому НПЗ пока простаивает.