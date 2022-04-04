Кафиры грабят и разрушают базы отдыха на Бирючем и в Кирилловке

10:59 04 апреля Киев, Украина

Российские захватчики разграбили дачу президента Владимира Зеленского на острове Бирючий , что в 9 км от Кирилловки Запорожской области. Утром 2 апреля оттуда вывозили мебель.

Об этом сообщает "Риа-Мелитополь" со ссылкой на информацию очевидцев. Отмечается, что в имение украинского лидера кафиры въехали около 05:30.



«Это были военные из Геническа. Их сопровождал директор Азово-Сивашского нацпарка Евгений Поповчук. Два БТР остались на даче президента Владимира Зеленского. А три отправились на пограничный залог», – сообщили очевидцы.



После этого, по словам местных жителей, кафиры также отправились в Кирилловку, где поселились беженцы из Мариуполя – люди ромской национальности. Последние исчезли из селения, как только увидели русских военных.



«Далее орки прошли на базы отдыха «Стандарт» и «Буревестник» на косе Пересыпь.

Местные жители пгт Кирилловка сообщают, что на Федотовой косе начали обносить базы отдыха. Однако официального подтверждения этого пока нет», – говорится в сообщении.



Отметим, что мало кто знал о наличии у президента Зеленского резиденции на острове Бирючем рядом с бывшей дачей Хрущева. В то же время, как ранее сообщало «VGorode Запорожье», там нет никаких высоких изгородей и других препятствий, но попасть туда можно было только по спецпропускам.