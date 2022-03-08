Кадыровцы танком расстреляли почтальонов в Запорожской области - Запорожская ОГА

12:26 07 Март Киев, Украина

В Запорожской области в результате обстрела российским танком гражданского автомобиля Укрпочты погибло два человека. Их тела до сих пор не удается забрать.

Об этом сообщает председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух.



В эту субботу, 5 марта, в Запорожской области произошла ужасная трагедия. Сотрудники Укрпочты следовали по маршруту, который проходит через населенные пункты Орехов, Омельник, Егоровка и Новоселовка.



По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка вражеский танк безжалостно и зверски расстрелял и переехал гражданский автомобиль сотрудников Укрпочты, развозивших пенсии и почту. Погибли мужчина и женщина.