К границам Украины отправляется эшелон с ядерным арсеналом рф - СМИ

Российский агрессор направил к границам Украины колонну специализированной военной техники.
Согласно предварительной информации, техника принадлежит 12-му главному управлению иинистерства обороны россии, которое отвечает за контроль и эксплуатацию ядерного арсенала рф. Поэтому есть опасность того, что россия может устроить показательный подрыв ядерного оружия на границах Украины или в Черном море.
Об этом сообщает британское издание The Times.
Отметим, что информация о передвижении железнодорожного состава появилась 2 октября на провластном российском Telegram-канале Rybar.
Военный эксперт Конрад Музыка отметил, что перевозимое военное оборудование относится 12-му отделу минобороны рф.
Он считает, что это демонстративных шаг путина, который показывает Западу его решимость, в контексте недавних заявлений о защите территорий рф любым доступным способом.
По его мнению, "это может быть сигналом Западу о том, что москва идет на обострение".
Вместе с тем, Музыка отмечает, что перемещение тяжелой военной техники, принадлежащей ядерным подразделениям, не обязательно означает, что россия готовится к размещению ядерного оружия в Украине.
Минобороны рф, как правило осенью, проводит масштабные учению войск стратегического назначения, напомнил эксперт. Поэтому есть вероятность того, что эшелон направляется к месту проведения учения по ядерному сдерживанию Гром, которые последний раз проводились в октябре 2019 года.
Подобные маневры могут свидетельствовать о все более отчаянном желании путина пойти на эскалацию войны после ряда позорных поражений на поле на Харьковском и Херсонском участках фронта, считают обозреватели.
В то же время, перемещение специальной техники может быть неким ответом на анонсированные США поставки установок HIMARS для ВСУ.
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