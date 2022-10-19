К 10 годам тюрьмы приговорили женщину, которая просила россию ударить по Черкассам

В Черкассах к 10 годам заключения была приговорена местная жительница Татьяна Дробот, обвиняемая в государственной измене и распространении материалов с призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины, объединенной с разжиганием национальной или религиозной розни.
Об этом сообщает Приднестровский суд.
В начале марта женщина переслала по телефону своей сестре, проживающей в россии, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их.
Кроме того, Дробот распространяла в запрещенной социальной сети " Одноклассники" информацию, оправдывающую захват украинских городов. В частности, женщина хвасталась русским флагом над Новой Каховкой.
Прокуратура увидела в этом признаки государственной измены.
В апреле Дробот задержали, и она находилась в Черкасском следственном изоляторе вплоть до октября.
18 октября коллегия судей под председательством Владислава Константина вынесла ей приговор – 10 лет тюрьмы.
В суде женщина признала вину и раскаялась, что учли при определении наказания. Кроме того, она получила положительные характеристики по месту жительства от главы ОСМД, который рассказал, что Дробот ухаживала за клумбой и высаживала цветы.
Об этом сообщает Приднестровский суд.
В начале марта женщина переслала по телефону своей сестре, проживающей в россии, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их.
Кроме того, Дробот распространяла в запрещенной социальной сети " Одноклассники" информацию, оправдывающую захват украинских городов. В частности, женщина хвасталась русским флагом над Новой Каховкой.
Прокуратура увидела в этом признаки государственной измены.
В апреле Дробот задержали, и она находилась в Черкасском следственном изоляторе вплоть до октября.
18 октября коллегия судей под председательством Владислава Константина вынесла ей приговор – 10 лет тюрьмы.
В суде женщина признала вину и раскаялась, что учли при определении наказания. Кроме того, она получила положительные характеристики по месту жительства от главы ОСМД, который рассказал, что Дробот ухаживала за клумбой и высаживала цветы.
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