Из-за связи с контрабандной деятельностью заблокированы активы 174 компаний

11:58 05 июля Киев, Украина

СНБО введены ограничительные санкции и блокированы активы 174 компаний, в отношении которых ведутся следственные мероприятия СБУ , все они подозреваются в организации или участии в контрабандной деятельности.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, 5 июля.

"20 предприятиям, к которым применены санкции, остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти – остановлено разрешения на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что именно СБУ подала предложения СНБО по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в рамках борьбы Службы с системной контрабандой.



Только в первом полугодии по материалам СБУ наложены штрафы в размере 18,7 млн гривен за контрабанду, а 1,08 млрд гривен – сумма дополнительных пошлин, которые нарушители должны заплатить в Госбюджет.



"В первом полугодии 2021 года СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 207,6 млн гривен. Изъятие происходило в пределах 53 досудебных расследований. Среди предметов контрабанды, в частности: оружие, запрещенные вещества, древесина, культурные ценности и тому подобное", – добавили в спецслужбе.



В рамках противодействия коррупции на таможенной границе СБУ начала 33 досудебные расследования. Сейчас 40 лицам сообщено о подозрении.



С начала 2021 года судебные приговоры получили 10 должностных лиц Госпогранслужбы, таможенных и контролирующих органов.



Ранее президент Владимир Зеленский ввел санкции против "королей контрабанды" и компаний РФ. Зеленский отметил, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции против лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.



Позже стало известно, что на Зеленского подали в суд из-за санкций против контрабандистов. Верховный суд уже назначил судейский состав, однако дата слушаний еще не определена.