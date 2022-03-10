Из-за срыва оккупантами эвакуации в Буче остаются тысячи гражданских, в Бородянке — под завалами более 20 человек

В Буче, где российские оккупанты сорвали эвакуацию, остаются тысячи гражданских. В Бородянке по улице Центральной из-под завалов до сих пор не могут достать 25 человек, а в Гостомеле в блокаде — дом престарелых.
Об этом в фейсбуке написала народная депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк.
Об этом в фейсбуке написала народная депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк.
По словам народной депутатки из Бучи, удалось эвакуировать часть населения.
Кроме того, по словам депутата, в Песковке вчера частично эвакуировали людей из Мигалок, Загалец, Майдановки. Там еще несколько сотен человек, которые постоянно приходят из окрестных сел, скрываясь от зверств оккупанта и обстрелов. Но и в самой Песковке были обстрелы, одна девушка 20 лет погибла.
Постоянно поступает информация, что россияне вывозят заложников в Белоруссию. Особенно мужчин без татуировок.
Но, отмечает Василевская-Смаглюк, есть надежда на дальнейшую эвакуацию. Продолжаются переговоры об открытии гуманитарных путей из Дымера и окрестных сел, Немешаево и окрестных сел Бородянковского, Иванковского и Полесского районов.
Также, по словам депутата, в Славутиче обесточена ЧАЭС, света там нет. Следовательно, будут перебои с водой. Кафиры продолжают держать станцию и станционников в плену.
Она также подчеркнула, что 9 марта 12 депутатов парламента направили обращение "понятным французским языком" в Международный комитет Красного Креста с требованием гуманитарного коридора и призвали миссию МККК вернуться в зону зверских преступлений оккупационных сил.
Постоянно поступает информация, что россияне вывозят заложников в Белоруссию. Особенно мужчин без татуировок.
Но, отмечает Василевская-Смаглюк, есть надежда на дальнейшую эвакуацию. Продолжаются переговоры об открытии гуманитарных путей из Дымера и окрестных сел, Немешаево и окрестных сел Бородянковского, Иванковского и Полесского районов.
Также, по словам депутата, в Славутиче обесточена ЧАЭС, света там нет. Следовательно, будут перебои с водой. Кафиры продолжают держать станцию и станционников в плену.
Она также подчеркнула, что 9 марта 12 депутатов парламента направили обращение "понятным французским языком" в Международный комитет Красного Креста с требованием гуманитарного коридора и призвали миссию МККК вернуться в зону зверских преступлений оккупационных сил.
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