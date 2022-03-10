Из-за срыва оккупантами эвакуации в Буче остаются тысячи гражданских, в Бородянке — под завалами более 20 человек

14:58 10 Март Киев, Украина

В Буче, где российские оккупанты сорвали эвакуацию, остаются тысячи гражданских. В Бородянке по улице Центральной из-под завалов до сих пор не могут достать 25 человек, а в Гостомеле в блокаде — дом престарелых.



Об этом в фейсбуке написала народная депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк.

“Очень грустно по поводу того, что эвакуация Бородянки, Бучи и Гостомеля сорвалась. Гостомель заминирован. В Буче остались тысячи человек, в том числе и 2-летний мальчик после трансплантации, который живет в подвале уже несколько дней. В Бородянке по ул. Центральной под завалами остаются 25 человек. В Гостомеле в блокаде – дом престарелых”, – говорится в сообщении.

По словам народной депутатки из Бучи, удалось эвакуировать часть населения.

“Из Бучи и Ворзеля удалось эвакуировать часть населения. По оценкам Нацпола, около 10 тысяч человек. Многие не ели несколько дней. Не пил. Очень многие дети в страхе получили наконец свободу. Среди них и наш дом ребенка в Ворзеле", – отметила Василевская-Смаглюк.

Кроме того, по словам депутата, в Песковке вчера частично эвакуировали людей из Мигалок, Загалец, Майдановки. Там еще несколько сотен человек, которые постоянно приходят из окрестных сел, скрываясь от зверств оккупанта и обстрелов. Но и в самой Песковке были обстрелы, одна девушка 20 лет погибла.



Постоянно поступает информация, что россияне вывозят заложников в Белоруссию. Особенно мужчин без татуировок.



Но, отмечает Василевская-Смаглюк, есть надежда на дальнейшую эвакуацию. Продолжаются переговоры об открытии гуманитарных путей из Дымера и окрестных сел, Немешаево и окрестных сел Бородянковского, Иванковского и Полесского районов.



Также, по словам депутата, в Славутиче обесточена ЧАЭС, света там нет. Следовательно, будут перебои с водой. Кафиры продолжают держать станцию и станционников в плену.



Она также подчеркнула, что 9 марта 12 депутатов парламента направили обращение "понятным французским языком" в Международный комитет Красного Креста с требованием гуманитарного коридора и призвали миссию МККК вернуться в зону зверских преступлений оккупационных сил.