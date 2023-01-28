Из-за шторма в Черном море повышенная минная опасность

10:25 28 января Киев, Украина

В Черном море ухудшились погодные условия. А из-за шторма усилилась минная опасность. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram утром в субботу, 28 января.

"Есть высокая вероятность срыва снарядов с якорей и прибивки к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья", – написал чиновник.

Братчук призвал граждан беречь себя и родных, а также не нарушать соответствующие распоряжения областной военной администрации и командования ВСУ.

Ранее на этой неделе в Болгарии уничтожили дрейфующую мину. Она плавала в 200 метрах от берега. Для подрыва задействовали специальную водолазную группу.

Также сообщалось, что 7 января в Одесской области возле берегов обнаружены и уничтожены две дрейфующие противокорабельные мины.

Всего с начала войны в западных водах Черного моря Турцией, Болгарией, Румынией и Украиной было уничтожено около 40 мин.