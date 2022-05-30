Из-за российских обстрелов села на Херсонщине погибла 9-летняя девочка

11:18 30 мая Киев, Украина

С начала полномасштабной военной агрессии россияне убили в Украине уже 243 ребенка, еще более 444 ребенка получили ранения.



Об этом на 30 мая сообщает Офис генерального прокурора.



29 мая россияне обстреляли из артиллерии село Миролюбовку в Херсонской области. В результате погибла девятилетняя девочка. Еще двое детей, семимесячный младенец и пятилетняя девочка, получили ранения.



26 мая из-за обстрела войсками россии Лисичанска Луганской области ранен 16-летний подросток.



25 мая из-за обстрела села Студенок Изюмского района Харьковской области получил ранение трехлетний мальчик.



Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 153, в Киевской области - 116, Харьковской - 109, Черниговщине - 68, Луганщине - 52, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, а также Житомирщине – 15. Еще 16 потерпевших насчитали в Киеве.



В Офисе генерального прокурора традиционно отметили, что цифры в статистике потерпевших не окончательны, так как до сих пор идет работа по установлению жертв в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.