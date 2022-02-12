Из-за резкого ухудшения погоды в Украине обесточены 107 населенных пунктов

Украину накрыло резкое ухудшение погоды. Дожди и резкие порывы ветра охватили западные области страны. По сообщению пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за погодных условий были обесточены 107 населенных пунктов.

"По состоянию на 7:00, 27 сентября, в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 107 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Львовская - 34, Винницкой - 33, Ивано-Франковская - 26 и Черновицкая - 14", - сказано в сообщении.

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Как сообщалось, специалисты Всемирной метеорологической организации вместе с "климатическими детективами" обнаружили рекордно низкую температуру, зафиксированную в Гренландии 29 лет назад.