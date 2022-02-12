Из-за резкого ухудшения погоды в Украине обесточены 107 населенных пунктов

Украину накрыло резкое ухудшение погоды. Дожди и резкие порывы ветра охватили западные области страны. По сообщению пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за погодных условий были обесточены 107 населенных пунктов.
Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
Как сообщалось, специалисты Всемирной метеорологической организации вместе с "климатическими детективами" обнаружили рекордно низкую температуру, зафиксированную в Гренландии 29 лет назад.
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