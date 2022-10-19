Из-за постоянных обстрелов оккупантов более 150 тысяч харьковчан потеряли жилье – Терехов

14:19 19 октября Киев, Украина





Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. С начала полномасштабного вторжения россии Харьков подвергся тотальным обстрелам, из-за которых более 150 тысяч горожан потеряли дома. В настоящее время они получают временное жилье в общежитиях.Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

“На сегодняшний день более 150 тысяч человек потеряли крышу над головой. Многие временно выехали из города, кто-то на Запад Украины или в другие области, кто-то за границу. Но многие харьковчане остались”, – сказал мэр.

Терехов отметил, что поскольку город раньше считался студенческой столицей, там есть большое количество общежитий.

"Сегодня мы предоставляем эти общежития для расположения людей, которым нет, где жить, а также обеспечиваем их всем необходимым", - подчеркнул чиновник.

Городской голова добавил, что, несмотря на постоянные попытки оккупантов уничтожить обстрелами критическую инфраструктуру, Харьков полностью готов к началу отопительного сезона.