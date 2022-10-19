Из-за постоянных обстрелов оккупантов более 150 тысяч харьковчан потеряли жилье – Терехов

С начала полномасштабного вторжения россии Харьков подвергся тотальным обстрелам, из-за которых более 150 тысяч горожан потеряли дома. В настоящее время они получают временное жилье в общежитиях.
Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Терехов отметил, что поскольку город раньше считался студенческой столицей, там есть большое количество общежитий.
Городской голова добавил, что, несмотря на постоянные попытки оккупантов уничтожить обстрелами критическую инфраструктуру, Харьков полностью готов к началу отопительного сезона.
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