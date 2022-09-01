Из-за обстрелов в городе Орехов на Запорожье возникло много пожаров - ОВА

Утром 28 августа войска российских оккупантов обстреляли из ракетных систем залпового огня город Орехов на Запорожье. Разрушены дома, вспыхнули пожары. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Александр Старух.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью 28 августа оккупанты обстреляли также Запорожье. Прилеты зафиксированы в двух районах города. Известно о пяти поврежденных домах и двух пострадавших. В частности, люди травмировались обломками стекла.
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