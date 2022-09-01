Из-за обстрелов в городе Орехов на Запорожье возникло много пожаров - ОВА

11:20 28 августа Киев, Украина

Утром 28 августа войска российских оккупантов обстреляли из ракетных систем залпового огня город Орехов на Запорожье. Разрушены дома, вспыхнули пожары. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Александр Старух.

"Атака продолжалась с четырех до шести утра. В результате обстрела возникло много пожаров. Разрушения получили ряд частных домов на разных улицах населенного пункта. Спасатели ГСЧС вовремя локализовали пожары", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 28 августа оккупанты обстреляли также Запорожье. Прилеты зафиксированы в двух районах города. Известно о пяти поврежденных домах и двух пострадавших. В частности, люди травмировались обломками стекла.