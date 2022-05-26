Из-за обстрелов оккупантов на Николаевщине за сутки погибли 2 человека, еще 14 – ранены

16:13 26 мая Киев, Украина

За минувшие сутки от атак оккупантов в Николаевской области погибли два человека, 14 получили ранения. Больше всего от обстрелов страдают Николаевский и Баштанский районы, в частности, Березнеговатская и Широковская общины.



Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности и председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.



Так, вчера в окрестностях поселка Березнеговатого под обстрел попали две женщины, которые пасли коров – одна погибла на месте, другая – госпитализирована в больницу.



В общей сложности, сообщает председатель облсовета, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 14 человек. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.



В то же время, по информации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, еще один человек погиб в результате обстрелов поселка Первомайского.



Кроме того, в Солончаках во время обстрелов 25 мая повреждены четыре объекта социальной и административной инфраструктуры. А в селе Котлярово повреждены магазин и жилой дом с хозяйственными зданиями.



Как сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, обстрелы Николаевщины сейчас происходят с одинаковой плотностью каждый день.



В общей сложности, по состоянию на 26 мая, в николаевских больницах находятся 177 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.