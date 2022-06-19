Из-за обстрела на Харьковщине и Днепропетровщине возникли масштабные пожары

Из-за обстрела в Харьковской области произошел масштабный пожар. По предварительной информации, оккупанты попали в газоперерабатывающее предприятие несколькими ракетами, также повреждены частные дома. Позже информацию в Telegram подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По предварительным данным, россияне попали несколькими ракетами. Пострадали также частные дома. Возник масштабный пожар, спасатели локализуют пожар. Подробную информацию сообщим впоследствии", - написал Синегубов.

Также вечером 18 июня российские оккупанты атаковали ракетами Днепропетровскую область.

В результате попадания трех ракет разрушена нефтебаза, три человека пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Военные РФ атаковали Новомосковский район. На месте нефтебазы возник пожар, там работали спасатели. Люди получили ожоги - всех троих госпитализировали.

Над местом взрыва поднялся столб дыма. Местные жители сообщают о четырех "прилетах".