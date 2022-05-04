Из-за обстрела Луганщины оккупантами погиб священник

12:38 04 мая Киев, Украина

В Луганской области вблизи Рубежного российские военные обстреляли село Михайловку, в результате обломочного ранения там погиб священник местной церкви.



Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

“Вчера орки открыли огонь по селам близ Рубежного. В результате обломочного ранения погиб и.о. наместника Свято-Ильинского мужского монастыря с. Варваровка и настоятель храма святителя Феодосия Черниговского в самой Михайловке иеромонах Парфений (храмы Северодонецкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата – ред.)”, – написал глава области.

Он напомнил, что в Луганской области с конца февраля по меньшей мере 15 религиозных сооружений получили повреждения в результате вражеских обстрелов, также ранения получили служители церквей.



Российские оккупанты неоднократно сводили на нет ожидания верующих УПЦ МП, что рф не обстреливает храмы. При этом глава российских православных, московский патриарх Кирилл, он же Владимир Гундяев, в своих выступлениях заявляет, что Россия "никогда ни на кого не нападала".