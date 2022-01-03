Из-за непогоды и пандемии по всему миру были отменены около 4 тыс авиарейсов

07:56 03 Январь Киев, Украина

По данным службы отслеживания FlightAware, к полудню 2 января более 2300 рейсов в США и более 3900 рейсов по всему миру были отменены.



Это последовало за массовой отменой авиаперелетов 1 января - более 2700 рейсов в США и более 4700 рейсов по всему миру.



Зимний шторм, обрушившийся на американский Чикаго, сделал его худшим местом для путешественников. 1 и 2 января во всех аэропортах региона продолжалось восстановление.

Около четверти всех рейсов в аэропорту О'Хара были отменены в воскресенье.



American Airlines заявила, что большинство рейсов на 2 января было отменено досрочно, чтобы избежать сбоев в аэропорту.