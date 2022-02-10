Из-за геомагнитного шторма сгорело более 40 космических спутников

Американская частная компания, производящая космическую технику, SpaceX 3 февраля вывела на орбиту 49 интернет-спутников Starlink.
Об этом сообщается на сайте корпорации.
На следующий день после выведения случилась геомагнитная буря, вследствие которой атмосфера нагревается и уплотняется именно на той высоте, где начинается первый этап запуска — развертывание. Во время шторма, уровень сопротивления вырос в половину, что и помешало по меньшей мере 40 спутникам выйти в безопасный режим и полноценно функционировать.
На данный момент поврежденные спутники выведены из строя и предполагается, что они войдут в атмосферу Земли, где сгорят, превратившись в орбитальный мусор. Никакой угрозы для людей и животных они не представляют, а также их шанс столкновения с другими космическими объектами минимален.
Напоминаем, что недавно произошел вывод на орбиту украинского спутника «Сич-2-30». Украина не запускала в космос собственную технику с 2011 года.
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