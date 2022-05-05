Из-за аномально теплого декабря лиман под Одессой "зазеленел"

Глобальное потепление уже становится реальностью для всех уголков нашей страны. Очередной сюрприз преподнесла природа жителям Одесской области. Из-за аномально теплого декабря Хаджибейский лиман неожиданно покрылся зеленым веществом - "зацвел".
Зеленое вещество, похожее по консистенции на масляную краску, покрыло воду у берегов. Фото сделал один из отдыхающих, а на следующий день к лиману приехала экоинспекция.
По его словам, он отправил фотографии и запрос в экоинспекцию, и экологи уже на следующий день взяли пробы воды. Установили: загрязнение не химическое.
В свою очередь биологи говорят, что лиман "цветет", потому что настоящие холода еще не наступили - и вода аномальная для этого времени года.
На время ожидания окончательных результатов исследований, людям стоит воздержаться от рыбалки, так как рыба может быть насыщена токсинами. Все вернется в норму с наступлением заморозков, обещают экологи.
Напомним, что на Черниговщине уничтожен исток Остера. Ранее река Остер была судоходной и составляла почти 200 км в длину, но теперь из-за человеческой деятельности ее исток пересох.
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