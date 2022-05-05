Из-за аномально теплого декабря лиман под Одессой "зазеленел"

12:27 05 декабря Киев, Украина

Глобальное потепление уже становится реальностью для всех уголков нашей страны. Очередной сюрприз преподнесла природа жителям Одесской области. Из-за аномально теплого декабря Хаджибейский лиман неожиданно покрылся зеленым веществом - "зацвел".

Зеленое вещество, похожее по консистенции на масляную краску, покрыло воду у берегов. Фото сделал один из отдыхающих, а на следующий день к лиману приехала экоинспекция.

"Я сначала подумал, что "зацвел" лиман - что это водоросли. Но когда я посмотрел вокруг, то понял, что это конец ноября, можно сказать - начало зимы. В настоящее время года вода должна быть максимально прозрачной и чистой. Ужаснуло, что это серьезное загрязнение", - утверждает очевидец событий Виталий Загреба.

По его словам, он отправил фотографии и запрос в экоинспекцию, и экологи уже на следующий день взяли пробы воды. Установили: загрязнение не химическое.

"Больших превышений предельно допустимых концентраций практически не выявлено. Есть общее превышение железа и нитриты. Но мы очень обеспокоены именно потому, что это может быть биологическое вещество, то есть водоросль. А водоросль может быть токсичной", - пояснил глава Госэкоинспекции в Одесской области Виталий Караулов.

В свою очередь биологи говорят, что лиман "цветет", потому что настоящие холода еще не наступили - и вода аномальная для этого времени года.

"Важно определить, что это за водоросли - сине-зеленые цианобактерии или другие виды. Почему это важно? Потому что продолжается вылов рыбы в Хаджибейском лимане. Если это токсичные организмы, то надо прекращать вылов, необходимо изымать продукцию", - сказал биолог Владислав Балинский.

На время ожидания окончательных результатов исследований, людям стоит воздержаться от рыбалки, так как рыба может быть насыщена токсинами. Все вернется в норму с наступлением заморозков, обещают экологи.

Напомним, что на Черниговщине уничтожен исток Остера. Ранее река Остер была судоходной и составляла почти 200 км в длину, но теперь из-за человеческой деятельности ее исток пересох.