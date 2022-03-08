Из-за активных боевых действий в Киевской и Донецкой областях без газа остались около миллиона человек

В Киевской и Донецкой областях без газа остаются около миллиона человек: возобновление транспортировки газа сейчас чрезвычайно затруднено из-за значительных повреждений сетей облгазов и активных военных действий.
Об этом 7 марта сообщила прессслужба "Оператора ГТС" на своей странице в фейсбуке.
Жители этих областей оказались на грани гуманитарной катастрофы, без тепла и возможности приготовить еду.
В то же время "Оператор ГТС Украины" обеспечил техническую возможность возобновления транспортировки газа в город Изюм в Харьковской области через ГРС "Изюм". Восстановлением распределительных газовых сетей и запуском газоснабжения города занимаются специалисты "Харьковгаза", говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях из-за военной агрессии Россию до сих пор не работают 35 газораспределительных станций.
Ранее, 2 марта, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась в международные гуманитарные организации с просьбой увеличить помощь гражданскому населению на Востоке Украины, поскольку текущих усилий недостаточно.
По ее словам, враг избрал путь террора в отношении гражданского населения, прежде всего Донецкую и Луганскую область: города Волноваха, Северодонецк и другие.
Об этом 7 марта сообщила прессслужба "Оператора ГТС" на своей странице в фейсбуке.
Жители этих областей оказались на грани гуманитарной катастрофы, без тепла и возможности приготовить еду.
В то же время "Оператор ГТС Украины" обеспечил техническую возможность возобновления транспортировки газа в город Изюм в Харьковской области через ГРС "Изюм". Восстановлением распределительных газовых сетей и запуском газоснабжения города занимаются специалисты "Харьковгаза", говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях из-за военной агрессии Россию до сих пор не работают 35 газораспределительных станций.
Ранее, 2 марта, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась в международные гуманитарные организации с просьбой увеличить помощь гражданскому населению на Востоке Украины, поскольку текущих усилий недостаточно.
По ее словам, враг избрал путь террора в отношении гражданского населения, прежде всего Донецкую и Луганскую область: города Волноваха, Северодонецк и другие.
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