Из-за COVID умерла супружеская пара, сиротами остались 13 детей

В марте этого года супруги, основатели детского дома семейного типа, на попечении которых было 13 детей, из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, были госпитализированы.
В больнице сначала умер отец семейства Владимир Родиков, а спустя девять дней его жена Диана Родикова.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
Детей сначала перевели в Киевскую областную детскую больницу. Сейчас они находятся в Киевском областном центре социально-психологической реабилитации детей "Сезенков".
После прохождения психологической реабилитации Служба по делам детей и семьи Киевской ОГА примет решение об их дальнейшем устройстве, максимально способствуя, чтобы дети не разлучились.
В ОГА рассказали, что детский дом семейного типа был создан в 2014 году. Временно дом находился в Киево-Святошинском районе Киевской области. В 2017 году государство помогло семье купить дом в селе Липовый Скиток в Васильковском районе, где с тех пор они и жили. Семья воспитывала 13 детей: пятерых родных, двое которых уже совершеннолетние, и восемь приемных. Семейство переехало из Донбасса из-за начала вооруженного конфликта.
В 2019 году их девять детей окрестил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.
Полтора месяца назад Диану Родикову наградили званием мать-героиня.
Как сообщила в Facebook знакомая семьи Родикових Ольга Онищенко, после смерти родителей старшая дочь вместе с мужем приняла решение взять опекунство над остальными детьми.
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