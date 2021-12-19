Из-за COVID умерла супружеская пара, сиротами остались 13 детей

19:14 29 Март Киев, Украина

В марте этого года супруги, основатели детского дома семейного типа, на попечении которых было 13 детей, из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, были госпитализированы.

В больнице сначала умер отец семейства Владимир Родиков, а спустя девять дней его жена Диана Родикова.



Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.



Детей сначала перевели в Киевскую областную детскую больницу. Сейчас они находятся в Киевском областном центре социально-психологической реабилитации детей "Сезенков".





После прохождения психологической реабилитации Служба по делам детей и семьи Киевской ОГА примет решение об их дальнейшем устройстве, максимально способствуя, чтобы дети не разлучились.

В ОГА рассказали, что детский дом семейного типа был создан в 2014 году. Временно дом находился в Киево-Святошинском районе Киевской области. В 2017 году государство помогло семье купить дом в селе Липовый Скиток в Васильковском районе, где с тех пор они и жили. Семья воспитывала 13 детей: пятерых родных, двое которых уже совершеннолетние, и восемь приемных. Семейство переехало из Донбасса из-за начала вооруженного конфликта.

"Мы покинули дом, в который вложили душу, разорвали связи с родственниками. Мы оторвали свои корни от земли, на которой выросли. Мы как маленький росточек: в которого совсем немного корешка, а корень весь остался в земле", — рассказывала Диана в интервью.

В 2019 году их девять детей окрестил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Полтора месяца назад Диану Родикову наградили званием мать-героиня.



Как сообщила в Facebook знакомая семьи Родикових Ольга Онищенко, после смерти родителей старшая дочь вместе с мужем приняла решение взять опекунство над остальными детьми.