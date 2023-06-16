Известный мелитопольский предприниматель перешел на сторону оккупантов

Известный предприниматель Антон Лукоянов, широко известный в Мелитополе, удивил всех своим переходом на сторону оккупантов.
По информации СМИ, он регулярно обеспечивает российских солдат питанием. Ранее этот изменник любил позировать в украинских вышиванках и утверждал, что любит Украину.
По информации СМИ, он регулярно обеспечивает российских солдат питанием. Ранее этот изменник любил позировать в украинских вышиванках и утверждал, что любит Украину.
В 2019 году Лукоянов закончил свою работу в упомянутой компании.
Вознаграждение за преданность рф, Лукоянов получил в виде важной должности первого заместителя начальника отдела в так называемой "Торгово-промышленной палате Запорожской области" (ТПП).
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