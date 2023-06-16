Известный мелитопольский предприниматель перешел на сторону оккупантов

09:27 24 мая Киев, Украина

Известный предприниматель Антон Лукоянов, широко известный в Мелитополе, удивил всех своим переходом на сторону оккупантов.



По информации СМИ, он регулярно обеспечивает российских солдат питанием. Ранее этот изменник любил позировать в украинских вышиванках и утверждал, что любит Украину.

"Этот бывший руководитель успешной компании "Мелитопольская черешня" вместе со своей женой-художницей Оксаной Власенко организовывал экстравагантные вечеринки для богатых, включая различные конкурсы красоты и презентации журнала "Самые красивые женщины Мелитополя", - отмечается в сообщении.

В 2019 году Лукоянов закончил свою работу в упомянутой компании.

"В течение почти 3 лет Лукоянов не занимал никакой должности и, как выяснилось, готовился принять своих "братьев" с хлебом и солью. Все это время он строил планы по отобранию того, что другие создавали десятилетиями. Конечно, Лукоянов прекрасно знал о дате вторжения оккупантов в Мелитополь и действовал в соответствии с хорошо продуманным планом", - говорится в сообщении.

Вознаграждение за преданность рф, Лукоянов получил в виде важной должности первого заместителя начальника отдела в так называемой "Торгово-промышленной палате Запорожской области" (ТПП).