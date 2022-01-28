Известного украинского боксера Владимира Вирчиса нашли мертвым

15:11 28 Январь Киев, Украина





Об этом в пятницу, 28 января, информирует Телеграф.



Последний раз украинского боксера, которого на ринге называли "Охотником", видели 27 января, когда он вышел из собственного дома и не вернулся.



А уже утром в пятницу, 28 января, его обнаружили без признаков жизни.



В то же время известно, что накануне гибели, 27 января, перед заседанием по делу об убийстве Екатерины Гандзюк в Днепровском райсуде города Киева, у боксера был эмоциональный разговор с обвиняемым Владиславом Мангером.



В частности, потребовал у Мангера вернуть долги, на что тот призвал "не устраивать сцены". Известного украинского боксера Владимира Вирчиса обнаружили мертвым. Ему было 48 лет. В последнее время, утверждают его знакомые, мужчина якобы находился в депрессии и имел проблемы с бизнесом.Об этом в пятницу, 28 января, информирует Телеграф.Последний раз украинского боксера, которого на ринге называли "Охотником", видели 27 января, когда он вышел из собственного дома и не вернулся.А уже утром в пятницу, 28 января, его обнаружили без признаков жизни.В то же время известно, что накануне гибели, 27 января, перед заседанием по делу об убийстве Екатерины Гандзюк в Днепровском райсуде города Киева, у боксера был эмоциональный разговор с обвиняемым Владиславом Мангером.В частности, потребовал у Мангера вернуть долги, на что тот призвал "не устраивать сцены".

“Сегодня Вирчиса нашли мертвым. Пишут о "самоубийстве". Ну как всегда... В прошлом Вирчиса и Мангера связывали дружеские отношения. Вирчис даже вступался за Мангера, когда его арестовали. И вот так кончилась эта дружба...Сколько лет пугали украинцев донецкими бандитами. А настоящей территорией отморозков вдруг оказалась Херсонщина”, – прокомментировал журналист Денис Казанский.

Отметим, что накануне Днепровский районный суд Киева продлил до 27 марта содержание под стражей экс-председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексею Левину, обвиняемым в заказе и организации нападения на херсонского общественного деятеля Екатерину Гандзюк, в результате чего она за.