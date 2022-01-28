Известного украинского боксера Владимира Вирчиса нашли мертвым

Известного украинского боксера Владимира Вирчиса обнаружили мертвым. Ему было 48 лет. В последнее время, утверждают его знакомые, мужчина якобы находился в депрессии и имел проблемы с бизнесом.
Об этом в пятницу, 28 января, информирует Телеграф.
Последний раз украинского боксера, которого на ринге называли "Охотником", видели 27 января, когда он вышел из собственного дома и не вернулся.
А уже утром в пятницу, 28 января, его обнаружили без признаков жизни.
В то же время известно, что накануне гибели, 27 января, перед заседанием по делу об убийстве Екатерины Гандзюк в Днепровском райсуде города Киева, у боксера был эмоциональный разговор с обвиняемым Владиславом Мангером.
В частности, потребовал у Мангера вернуть долги, на что тот призвал "не устраивать сцены".
Об этом в пятницу, 28 января, информирует Телеграф.
Последний раз украинского боксера, которого на ринге называли "Охотником", видели 27 января, когда он вышел из собственного дома и не вернулся.
А уже утром в пятницу, 28 января, его обнаружили без признаков жизни.
В то же время известно, что накануне гибели, 27 января, перед заседанием по делу об убийстве Екатерины Гандзюк в Днепровском райсуде города Киева, у боксера был эмоциональный разговор с обвиняемым Владиславом Мангером.
В частности, потребовал у Мангера вернуть долги, на что тот призвал "не устраивать сцены".
Отметим, что накануне Днепровский районный суд Киева продлил до 27 марта содержание под стражей экс-председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексею Левину, обвиняемым в заказе и организации нападения на херсонского общественного деятеля Екатерину Гандзюк, в результате чего она за.
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