Из-под завалов разрушенной ракетой Николаевской ОГА достали уже 7 погибших и 22 живых

“По состоянию на 14:30 на месте разрушения деблокированы тела 7 погибших и 22 пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены и освобождены из-под завалов 18 человек, которые переданы бригадам скорой медицинской помощи”, – говорится в сообщении.