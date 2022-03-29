Из-под завалов разрушенной ракетой Николаевской ОГА достали уже 7 погибших и 22 живых

Во время разбора завалов здания Николаевской облгосадминистрации, разрушенной ракетой сегодня утром, нашли семи погибших и спасли 22 пострадавших.
Об этом сообщает в телеграмм-канале Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщает в телеграмм-канале Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.
Напомним, 29 марта около 08:45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания ОГА с 9 по 1 этажа, без последующего горения.
Напомним, 29 марта около 08:45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания ОГА с 9 по 1 этажа, без последующего горения.
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