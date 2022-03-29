Из-под завалов разрушенной ракетой Николаевской ОГА достали уже 7 погибших и 22 живых

15:40 29 марта Киев, Украина

Во время разбора завалов здания Николаевской облгосадминистрации, разрушенной ракетой сегодня утром, нашли семи погибших и спасли 22 пострадавших.

Об этом сообщает в телеграмм-канале Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
“По состоянию на 14:30 на месте разрушения деблокированы тела 7 погибших и 22 пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены и освобождены из-под завалов 18 человек, которые переданы бригадам скорой медицинской помощи”, – говорится в сообщении.
Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.

Напомним, 29 марта около 08:45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания ОГА с 9 по 1 этажа, без последующего горения.