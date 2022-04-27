Изнасилованная оккупантами беременная девушка планирует оставить ребенка

12:01 27 апреля Киев, Украина

Изнасилованная в Буче Киевской области пятью оккупантами и забеременевшая 14-летняя девушка планирует оставить ребенка.

Несовершеннолетняя планирует рожать, несмотря на то, что биологическим отцом ребенка является насильник и оккупант, рассказала с согласия родителей пострадавшей психолог Александра Квитко.



Эксперт добавила, что теперь помогает пострадавшей принять зачатого ребенка.

"...Александра говорит, что семья девушки решили оставить ребенка, ведь врачи предупреждают: если сейчас сделать аборт, пострадавшая, вероятно, не сможет больше иметь детей", - узнали журналисты.