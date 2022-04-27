Изнасилованная оккупантами беременная девушка планирует оставить ребенка

Изнасилованная в Буче Киевской области пятью оккупантами и забеременевшая 14-летняя девушка планирует оставить ребенка.
Несовершеннолетняя планирует рожать, несмотря на то, что биологическим отцом ребенка является насильник и оккупант, рассказала с согласия родителей пострадавшей психолог Александра Квитко.
Эксперт добавила, что теперь помогает пострадавшей принять зачатого ребенка.
Эксперт добавила, что теперь помогает пострадавшей принять зачатого ребенка.
Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглась в Украину. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, в Киевской области. Ряд населенных пунктов оказались под контролем противников, в том числе Буча.
Бучу освободили от оккупантов в начале апреля. Появилась информация о зверствах противника - враги насиловали и убивали мирных людей.
Сообщалось о том, что несовершеннолетнюю изнасиловали сразу пятеро злоумышленников. В городе нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти.
Бучу освободили от оккупантов в начале апреля. Появилась информация о зверствах противника - враги насиловали и убивали мирных людей.
Сообщалось о том, что несовершеннолетнюю изнасиловали сразу пятеро злоумышленников. В городе нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти.
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