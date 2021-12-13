Изнасилование в Одессе: подозреваемый задержан

15:19 14 Июль Киев, Украина

Нововсти Одессы: В одесском гидропарке "Лузановка" мужчина напоил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.



Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено вчера около 06:00 в Суворовском районе Одесской области. Отмечается, что в полицию обратилась с заявлением об изнасиловании 16-летняя местная жительница. В частности, в гидропарке «Лузановка» злоумышленник предложил потерпевшей подвезти ее домой.

По дороге мужчина купил ей две бутылки слабоалкогольного напитка, которые она выпила и начала засыпать, а мужчина вывез ее в безлюдное место и изнасиловал. Затем подозреваемый высадил ее далеко от дома, она добралась домой благодаря неизвестной женщине, которая ее подвезла. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители разыскали подозреваемого – 34-летнего жителя Киевского района города. Потерпевшая его опознала.



Сейчас в Суворовском отделе полиции с мужчиной проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. По факту изнасилования несовершеннолетней следователи начали производство по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.