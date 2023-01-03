Изготовлял листовки для поднятия «боевого духа» армии рф: харьковчанин приговорен к 10 годам тюрьмы 

12:22 03 января Киев, Украина

Суд признал харьковчанина виновным в коллаборационной деятельности и приговорил к 10 годам тюрьмы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций на 10 лет.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

"Художник-постановщик одного из телеканалов Харьковщины изготовлял у себя дома листовки с изображением запретной символики и триколора российского флага. Изготовленные макеты он присылал своей дочери, проживающей в рф. Она, в свою очередь, обращалась в российские министерства и предлагала «творение» своего отца для распространения среди личного состава ВС рф и незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР»", - говорится в сообщении.

Установлено, что российские чиновники были благодарны харьковчанину за поднятие «боевого духа» военных рф.

Осужденный в суде сообщил, что, по словам дочери, в середине апреля 2022 за один день для армии рф напечатали 1000 экземпляров листовок по его макетам.



Также мужчина хранил у себя дома советскую и антиукраинскую литературу, а также книгу бывшего беглого президента.



В суде бывший арт-директор полностью признал свою вину.