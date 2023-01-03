Изготовлял листовки для поднятия «боевого духа» армии рф: харьковчанин приговорен к 10 годам тюрьмы 

Суд признал харьковчанина виновным в коллаборационной деятельности и приговорил к 10 годам тюрьмы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций на 10 лет.
Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
Установлено, что российские чиновники были благодарны харьковчанину за поднятие «боевого духа» военных рф.
Осужденный в суде сообщил, что, по словам дочери, в середине апреля 2022 за один день для армии рф напечатали 1000 экземпляров листовок по его макетам.
Также мужчина хранил у себя дома советскую и антиукраинскую литературу, а также книгу бывшего беглого президента.
В суде бывший арт-директор полностью признал свою вину.
Также мужчина хранил у себя дома советскую и антиукраинскую литературу, а также книгу бывшего беглого президента.
В суде бывший арт-директор полностью признал свою вину.
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