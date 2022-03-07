Изготовление и сбыт амфетамина: СБУ разоблачила организованную группировку

08:23 08 Июнь Киев, Украина





Операция проводилась совместно с Центральным следственным Бюро полиции Польши, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.



Оперативники спецслужбы установили, что организовали наркобизнес пятеро жителей Ивано-Франковской области. По оперативной информации, один из организаторов координировал деятельность группировки из-за решетки, где отбывает наказание за насильственные преступления и незаконный оборот наркотиков.



Амфетамин изготавливали в двух нарколабораториях. Прекурсор нитороетан дельцы ввозили в Украину контрабандой из стран ЕС через границу с Польшей.



СБУ совместно с международными партнерами задокументировала переправки злоумышленниками 50 литров нитороэтана через польско-украинскую границу.



По предварительной информации, еженедельно наркодельцы изготовляли и сбывали амфетамина на 4 миллиона гривен.



За один цикл производили до 10 килограммов психотропа. Лаборатории действовали с марта 2021 года.



Основными оптовыми покупателями наркодельцов были владельцы анонимных специализированных Telegram-каналов, и продавали товар конечным клиентам. Заказ они отправляли почтой по всей территории Украины.



Сотрудники СБУ задержали организаторов наркобизнеса, наладивших сеть по изготовлению и сбыту амфетамина Операция проводилась совместно с Центральным следственным Бюро полиции Польши, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.Оперативники спецслужбы установили, что организовали наркобизнес пятеро жителей Ивано-Франковской области. По оперативной информации, один из организаторов координировал деятельность группировки из-за решетки, где отбывает наказание за насильственные преступления и незаконный оборот наркотиков.Амфетамин изготавливали в двух нарколабораториях. Прекурсор нитороетан дельцы ввозили в Украину контрабандой из стран ЕС через границу с Польшей.СБУ совместно с международными партнерами задокументировала переправки злоумышленниками 50 литров нитороэтана через польско-украинскую границу.По предварительной информации, еженедельно наркодельцы изготовляли и сбывали амфетамина на 4 миллиона гривен.За один цикл производили до 10 килограммов психотропа. Лаборатории действовали с марта 2021 года.Основными оптовыми покупателями наркодельцов были владельцы анонимных специализированных Telegram-каналов, и продавали товар конечным клиентам. Заказ они отправляли почтой по всей территории Украины.

Правоохранители задержали четырех ключевых фигурантов «на горячем» во время изготовления очередной партии психотропа.

В нарколаборатории изъяли: более 12 литров амфетамина в жидком состоянии; 35 литров нитроэтана; 20 килограммов прекурсора фенилнитропропена; почти 500 литров химических реактивов; лабораторное оборудование. Общая стоимость изъятых запрещенных веществ составляет почти два миллиона гривен.



В полиции также уточнили, что одна лаборатория работала в арендованной квартире в Калуше, другая - в селе в районе. Организатор производства наркотиков – 28-летний житель одного из сел района. Трем его подельникам от 23 до 28 лет.