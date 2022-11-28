Изготавливал пропагандистские сюжеты для россиян: суд приговорил украинца к 5 годам тюрьмы

В Киеве райсуд приговорил к пяти годам лишения свободы с отсрочкой наказания в три года редактора интернет-ресурса "Контрольный выстрел", входившего в группу пророссийских ресурсов в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ СБУ в Киевской области.
Мужчину признали виновным в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины
Осужденный входил в группу российских пропагандистов в Украине, которые готовили и распространяли материалы, способствовавшие разжиганию межнациональной розни и агитировавшим к нарушению государственных границ, созданию на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований, уточнили в СБУ.
По данным следствия, мужчина дал согласие руководителю и ведущему пропагандистского канала на участие в съемках программы в качестве респондента. Он принимал участие в манипулятивных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах, снимавших по заказу отдельных политсил и общественных организаций рф сюжеты откровенно антиукраинского толка, отметили правоохранители.
На ютуб-канале "Рассвет" пропагандист звал российскую армию в Украину и просил вернуть прежние границы СССР.
Мужчину разоблачили летом 2020 года, но после оглашения подозрения по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса - "Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", он скрылся и скрывался от следствия.
Подрывную информационную деятельность на ютубе и через новообразованные телеграмм-каналы осужденный продолжил. СБУ задержала его в сентябре прошлого года в Борисполе.
Во время обысков, проведенных по месту жительства и временного пребывания участника группы, правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об информационных кампаниях, деньгах, предоставленных спонсорами из рф, носители информации и запрещенную литературу.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ СБУ в Киевской области.
Мужчину признали виновным в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины
Осужденный входил в группу российских пропагандистов в Украине, которые готовили и распространяли материалы, способствовавшие разжиганию межнациональной розни и агитировавшим к нарушению государственных границ, созданию на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований, уточнили в СБУ.
По данным следствия, мужчина дал согласие руководителю и ведущему пропагандистского канала на участие в съемках программы в качестве респондента. Он принимал участие в манипулятивных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах, снимавших по заказу отдельных политсил и общественных организаций рф сюжеты откровенно антиукраинского толка, отметили правоохранители.
На ютуб-канале "Рассвет" пропагандист звал российскую армию в Украину и просил вернуть прежние границы СССР.
Мужчину разоблачили летом 2020 года, но после оглашения подозрения по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса - "Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", он скрылся и скрывался от следствия.
Подрывную информационную деятельность на ютубе и через новообразованные телеграмм-каналы осужденный продолжил. СБУ задержала его в сентябре прошлого года в Борисполе.
Во время обысков, проведенных по месту жительства и временного пребывания участника группы, правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об информационных кампаниях, деньгах, предоставленных спонсорами из рф, носители информации и запрещенную литературу.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии