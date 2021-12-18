Издевались над военнопленными: двум гражданам сообщили о подозрении

За нарушение законов и обычаев войны двум лицам, издевавшимся над военными в "тюрьмах" на Донбассе, сообщили о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба ОГП.
Так, по данным следствия, один из подозреваемых в апреле 2014 - феврале 2015 года, будучи охранником в "тюрьме", обустроенной оккупационными властями РФ в Донецкой области на базе регионального Управления СБУ, совершал жестокое обращение с украинскими военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны. Он регулярно избивал пленных, вызывая телесные повреждения, в том числе в виде переломов ребер. Целью пыток было получение показаний о якобы совершении преступлений "заключенными".
Кроме того, установлено, что второй подозреваемый организовал в "тюрьме" так называемой "ДНР", обустроенной на базе изоляторов временного содержания Снежнянского горотдела Главного управления МВД Украины в Донецкой области, незаконное содержание военнослужащих Нацгвардии и ВСУ. Военнопленные содержались в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях в помещениях с недостаточным количеством мест, без должного питания.
Установлено, что в этих "тюрьмах ДНР" содержалось более 150 военнослужащих.
Органами прокуратуры установлено, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей действовало более 160 мест незаконного содержания, в которых на протяжении 2014-2019 годов содержалось более 1900 военнослужащих.
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