Издевались над военнопленными: двум гражданам сообщили о подозрении

20:21 29 Март Киев, Украина

За нарушение законов и обычаев войны двум лицам, издевавшимся над военными в "тюрьмах" на Донбассе, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"Прокурорами Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум гражданам Украины за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - сообщили у Генпрокурора.

Так, по данным следствия, один из подозреваемых в апреле 2014 - феврале 2015 года, будучи охранником в "тюрьме", обустроенной оккупационными властями РФ в Донецкой области на базе регионального Управления СБУ, совершал жестокое обращение с украинскими военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны. Он регулярно избивал пленных, вызывая телесные повреждения, в том числе в виде переломов ребер. Целью пыток было получение показаний о якобы совершении преступлений "заключенными".



Кроме того, установлено, что второй подозреваемый организовал в "тюрьме" так называемой "ДНР", обустроенной на базе изоляторов временного содержания Снежнянского горотдела Главного управления МВД Украины в Донецкой области, незаконное содержание военнослужащих Нацгвардии и ВСУ. Военнопленные содержались в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях в помещениях с недостаточным количеством мест, без должного питания.



Установлено, что в этих "тюрьмах ДНР" содержалось более 150 военнослужащих.

"Такие действия являются нарушением ст. 13, 17, 25, 29 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, что запрещает негуманное обращение с военнопленными", - отмечают в ОГП.

Органами прокуратуры установлено, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей действовало более 160 мест незаконного содержания, в которых на протяжении 2014-2019 годов содержалось более 1900 военнослужащих.