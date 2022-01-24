Избит освобожденный из тюрьмы РФ украинский патриот Владимир Балух

17:24 08 Сентябрь Киев, Украина





Полиция Киева устанавливает обстоятельства избиения Балуха, которого госпитализировали с телесными повреждениями со столичного Украинский политзаключенный , недавно освобожденный из российской тюрьмы Владимир Балух, был жестоко избит в Киеве. Сейчас он в реанимации.Полиция Киева устанавливает обстоятельства избиения Балуха, которого госпитализировали с телесными повреждениями со столичного Гидропарка . Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня, около 12 часов, в столичную полицию поступила информация от врача о госпитализации с телесными повреждениями киевлянина, 1971 года рождения. Установлено, что потерпевшим является Владимир Балух", - сказано в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции.

"Предварительно установлено: пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями с ПКиО "Гидропарк". Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты", - добавили в полиции.

Создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, которые устанавливают все обстоятельства правонарушения, указали в полиции.

"Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события. Кроме этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей, относительно обстоятельств совершения правонарушения", - говорится в сообщении.

Материалы зарегистрированы в Днепровском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.