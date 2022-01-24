Избит освобожденный из тюрьмы РФ украинский патриот Владимир Балух

Украинский политзаключенный, недавно освобожденный из российской тюрьмы Владимир Балух, был жестоко избит в Киеве. Сейчас он в реанимации.
Полиция Киева устанавливает обстоятельства избиения Балуха, которого госпитализировали с телесными повреждениями со столичного Гидропарка. Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.
Полиция Киева устанавливает обстоятельства избиения Балуха, которого госпитализировали с телесными повреждениями со столичного Гидропарка. Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции.
Создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, которые устанавливают все обстоятельства правонарушения, указали в полиции.
Материалы зарегистрированы в Днепровском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.
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