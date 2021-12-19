Избили пожилую женщину и сорвали золото: полиция Херсонской области задержала подозреваемых (ФОТО)

17:21 24 Ноябрь Киев, Украина

Стало известно о нападении на пожилую 73-летнюю женщину в ее собственном доме, которое произошло в селе Михайловка Скадовского района Херсонской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Двое нападавших ворвались ночью в дом пострадавшей, избили женщину и сорвали все золотые украшения.

Полиция смогла задержать подозреваемых за несколько часов после сообщения о несчастном случае.

Пострадавшую было госпитализировано в медицинское учреждение. Сейчас известно, что состояние здоровья пожилой женщины удовлетворительное.

Следственной группе удалось по шагам установить обстоятельства событий в ночь происшествия: около 23:00 в дом пожилой женщины ворвались двое злоумышленников в балаклавах через окно на веранде. Пенсионерка услышала шум и пыталась включить свет, но ее сразу же ударили в лицо, а затем в голову. Оба нападавших сорвали золотые украшения и скрылись.

Женщина нашла силы позвонить в полицию и дать описание злоумышленников, также она смогла определить нехарактерную речь грабителей для этой местности. Это помогло оперативникам быстро определить личности нападавших. Следственные и розыскные работы велись на протяжении всей ночи.

На месте преступления полицейские обнаружили раскладной нож, который, по всей видимости, принадлежал одному из злоумышленников. Криминалистами были обнаружены отпечатки обуви на поверхностях.

В ходе следствия, полиция установила, что оба подозреваемых уроженцы Молдовы. Оперативники выяснили, что задержанным по 28 лет и оба они находятся в розыске за воровство и хулиганство. В Михайловке они занимались сезонными заработками, проживали вместе с сожительницами.

За совершенное преступление нападающим может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.