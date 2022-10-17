Из захоронений в Лимане эксгумировали тела 35 военных и 152 гражданских

17:16 17 октября Киев, Украина





На местном кладбище россияне в братской могиле похоронили несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на другой локации – более ста гражданских. Из массового захоронения в городе Лиман Донецкой области сейчас эксгумировали тела 35 военных и 152 гражданских, рассказала пресс-офицер полиции Донецкой области Александра Гаврилко.На местном кладбище россияне в братской могиле похоронили несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на другой локации – более ста гражданских.

"Тела 34 военнослужащих ВСУ были эксгумированы в Лимане, также за последние сутки тело еще одного военнослужащего, но это была отдельная могила на территории города. Что касается гражданских, то 152 гражданских эксгумированных – это и из массовых, и из единичных захоронений”, – рассказала Гаврилко.

По предварительным данным, неисследованными остаются около четырех десятков могил, и за сутки экспертам удается эксгумировать тела из 12-14 захоронений. Большинство погребенных имеют признаки минно-взрывных травм, еще одна – естественной смерти, однако находят в Лимане и тела с признаками огнестрельных ранений.



Местные сейчас активно сдают биоматериалы, чтобы эксперты могли проводить исследования. Уже около 90 образцов отправили на экспертизу.



По словам Гаврилко, в Лимане, в котором до начала полномасштабного вторжения жили 20 тысяч человек, сейчас осталось чуть больше двух тысяч. С региона проводят добровольную эвакуацию.