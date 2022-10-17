Из захоронений в Лимане эксгумировали тела 35 военных и 152 гражданских

17:16 17 октября Киев, Украина

Из массового захоронения в городе Лиман Донецкой области сейчас эксгумировали тела 35 военных и 152 гражданских, рассказала пресс-офицер полиции Донецкой области Александра Гаврилко.

На местном кладбище россияне в братской могиле похоронили несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на другой локации – более ста гражданских.
"Тела 34 военнослужащих ВСУ были эксгумированы в Лимане, также за последние сутки тело еще одного военнослужащего, но это была отдельная могила на территории города. Что касается гражданских, то 152 гражданских эксгумированных – это и из массовых, и из единичных захоронений”, – рассказала Гаврилко.
По предварительным данным, неисследованными остаются около четырех десятков могил, и за сутки экспертам удается эксгумировать тела из 12-14 захоронений. Большинство погребенных имеют признаки минно-взрывных травм, еще одна – естественной смерти, однако находят в Лимане и тела с признаками огнестрельных ранений.

Местные сейчас активно сдают биоматериалы, чтобы эксперты могли проводить исследования. Уже около 90 образцов отправили на экспертизу.

По словам Гаврилко, в Лимане, в котором до начала полномасштабного вторжения жили 20 тысяч человек, сейчас осталось чуть больше двух тысяч. С региона проводят добровольную эвакуацию.
“Мы раздаем листовки об эвакуации, люди берут, интересуются, что государство предоставляет. Рассказывают о своем состоянии, понимают, что зимой будет очень тяжело и планируют свой выезд. Люди немного приходят в себя, и возможно их на выезд будет больше”, – говорит Гаврилко.