Из-за войны в Украине возросло количество случаев торговли людьми — ОБСЕ

15:52 09 января Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину резко возросло количество случаев торговли людьми, в опасности, в частности, беременные и беженцы.





По ее словам, к торговле людьми, в частности, часто причастна организованная преступность. Поиски в Интернете сексуальных услуг и порнографических изображений украинских женщин и детей с начала войны выросли на 600 процентов, сообщила генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид в интервью Die Welt.По ее словам, к торговле людьми, в частности, часто причастна организованная преступность.

"Жертв сексуальных преступлений привлекают в Интернете лживыми обещаниями, издеваются в частных помещениях в принимающих странах или перехватывают непосредственно на границе торговцы людьми под прикрытием", - уточнила Шмид.

Генеральный секретарь организации отметила, что ОБСЕ запустила кампанию "Будь в безопасности", в рамках которой потенциальных беженцев предупреждают о практике торговцев людьми, прежде чем они покинут свою страну, а также предлагают обращаться на горячую линию.



Кроме того, по словам Шмид, ОБСЕ пытаются убедить правительства и парламенты принимать более решительные меры против торговли людьми, в частности, увеличивать размеры штрафов и юридически обязать онлайн-провайдеров удалять вебсайты, способствующие данным преступлениям.



В организации говорят, что в целом количество случаев торговли людьми резко растет во всем мире: в год приходится от 25 до 27 миллионов жертв, и только около 10 миллионов дел попадают в правоохранительные органы, что свидетельствует о "в значительной степени безнаказанности виновных в торговле людьми".