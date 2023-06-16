Из-за подрыва Каховской ГЭС затоплено 11 населенных пунктов на Николаевщине

11:07 08 июня Киев, Украина

В результате подрыва Каховской ГЭС в Снигиревской общине Николаевской области затоплено 11 населенных пунктов, и более 300 человек были эвакуированы.



Иван Кухта, председатель Снигиревской городской военной администрации, сообщил об этом в Телеграмме.



Количество затопленных населенных пунктов, включая город Снигиревку, увеличилось вдвое по сравнению с предыдущими сутками. Уровень воды в реке поднялся на 5,5 метра, а за последние двое суток вода продолжает повышаться на 12 см каждый час.



Уже 148 домов (вчера было всего шесть) и 235 огородов оказались подтопленными к утру четверга.



Всего 289 человек были эвакуированы, преимущественно уехали к родственникам. Некоторые пострадавшие граждане разместились в коммунальных учреждениях территориальной общины.



Глава МВА отметил, что только за последние сутки было потеряно четыре моста: пешеходная переправа возле Галагановки была подтоплена, мост на Елизаветовку разрушен, а также Васильевский и Нововасильевский мосты оказались под водой.



Несколько сел лишились электроснабжения, а село Павловка осталось без водоснабжения. В Снигиревке также было отключено четыре артскважины.