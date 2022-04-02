Из сельского ресторана в больницу: на Виннитчине 17 человек попали в больницу с отравлением

11:37 06 июля Киев, Украина

В селе Майдан Винницкой области произошло массовое отравление, 17 человек после посещения местного ресторана попали в больницу с диагнозом острый энтероколит.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС



Пострадавших госпитализировали с 3 по 5 июля. Сейчас продолжается комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.



По информации местного портала "20 минут", в заведении "На Майдане" 3 июля праздновали восемь выпускников, также там присутствовали их родители и классный руководитель. Кроме того, в кафе собрались еще две компании, которые праздновали годовщины с момента окончания школы.



