Из плена россиян освобожден начальник пожарной части Энергодара

Из российского плена освободили руководителя пожарной части в Энергодаре Виталия Трояна, сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов .
Россияне похитили Трояна 18 мая прямо с рабочего места. Оккупанты приехали в пожарную часть, провели обыск в его кабинете, опечатали помещение, а Трояна вывезли в неизвестном направлении.
Коллеги из пожарной части через два дня организовали акцию протеста с требованием освободить мужчину, однако россияне избили митингующих.
Под давлением Троян в плену дал интервью пророссийским журналистам, в котором рассказывал о якобы сотрудничестве с СБУ и терробороной.
По словам Орлова, в ближайшее время начальник пожарной части вернется в свою работу.
По данным Запорожской ОВА, до сих пор в плену российских военных в области находятся 135 человек. Чиновники советуют родным, чьих близких похитили, сообщать об этом на горячую линию по телефону 0800503508 и заполнять онлайн-форму. Это позволит включить их в списки обмена.
В целом, по данным вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, в плену российских военных находятся более 1,5 тысяч гражданских украинцев.
Россияне похитили Трояна 18 мая прямо с рабочего места. Оккупанты приехали в пожарную часть, провели обыск в его кабинете, опечатали помещение, а Трояна вывезли в неизвестном направлении.
Коллеги из пожарной части через два дня организовали акцию протеста с требованием освободить мужчину, однако россияне избили митингующих.
Под давлением Троян в плену дал интервью пророссийским журналистам, в котором рассказывал о якобы сотрудничестве с СБУ и терробороной.
По словам Орлова, в ближайшее время начальник пожарной части вернется в свою работу.
По данным Запорожской ОВА, до сих пор в плену российских военных в области находятся 135 человек. Чиновники советуют родным, чьих близких похитили, сообщать об этом на горячую линию по телефону 0800503508 и заполнять онлайн-форму. Это позволит включить их в списки обмена.
В целом, по данным вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, в плену российских военных находятся более 1,5 тысяч гражданских украинцев.
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