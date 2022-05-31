Из плена боевиков освободился сотрудник Миссии ОБСЕ

14:41 31 мая Киев, Украина

Один из четырех сотрудников  Миссии ОБСЕ на Донбассе, попавший в плен боевиков, был освобожден из плена.

 
Об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.
 
"Призываю освободить трех других коллег, которые все еще находятся в Донецке и Луганске, и продолжу без устали работать для их немедленного возвращения к семьям", - написала Шмид в Twitter.

Она не уточнила, когда именно был освобожден работник СММ ОБСЕ.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в начале марта объявила о прекращении деятельности в Украине после того, как ее последняя полевая миссия, размещенная в Мариуполе, была обстреляна российскими войсками.