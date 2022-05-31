Из плена боевиков освободился сотрудник Миссии ОБСЕ

Один из четырех сотрудников Миссии ОБСЕ на Донбассе, попавший в плен боевиков, был освобожден из плена.
Об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.
Она не уточнила, когда именно был освобожден работник СММ ОБСЕ.
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в начале марта объявила о прекращении деятельности в Украине после того, как ее последняя полевая миссия, размещенная в Мариуполе, была обстреляна российскими войсками.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии