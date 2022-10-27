Из Мелитополя бегут учителя-коллаборанты

19:17 27 октября Киев, Украина

Учителя-коллаборанты из временно оккупированного Мелитополя Запорожской области "убегают из школ".



Об этом заявил глава города Иван Федоров в своем Telegram-канале в четверг, 27 октября.

"Учителя-коллаборанты из временно оккупированного Мелитополя почувствовали запах жареного и бегут из школ. Так, в 13-й школе промывать детям мозг российской пропагандой уже некому: уволились почти все горе-педагоги", - отметил он.



В других заведениях у российских оккупантов тотальная нехватка кадров, отметчает чиновник.

"Настолько, что в 16-й школе классными руководителями стали военный-чеченец и студентка фейкового университета, который рашисти открыли на базе захваченных мелитопольских вузов", - рассказал мэр.

Он также выразил благодарность мелитопольским педагогам, более 90% которых не пошли на сотрудничество с оккупантами.