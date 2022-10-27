Из Мелитополя бегут учителя-коллаборанты
19:17 27 октября Киев, Украина
Учителя-коллаборанты из временно оккупированного Мелитополя Запорожской области "убегают из школ".
Об этом заявил глава города Иван Федоров в своем Telegram-канале в четверг, 27 октября.
"Учителя-коллаборанты из временно оккупированного Мелитополя почувствовали запах жареного и бегут из школ. Так, в 13-й школе промывать детям мозг российской пропагандой уже некому: уволились почти все горе-педагоги", - отметил он.
В других заведениях у российских оккупантов тотальная нехватка кадров, отметчает чиновник.
"Настолько, что в 16-й школе классными руководителями стали военный-чеченец и студентка фейкового университета, который рашисти открыли на базе захваченных мелитопольских вузов", - рассказал мэр.
Он также выразил благодарность мелитопольским педагогам, более 90% которых не пошли на сотрудничество с оккупантами.
"Иным лицам, которые предали Родину и подставили под удар наших детей, лучше бежать сейчас, ведь скоро будет поздно", - посоветовал Федоров.
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